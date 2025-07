Morre Augusto Corrêa da Costa, ex-presidente da OAB/MS 

Morreu nessa segunda-feira (30), aos 87 anos, o advogado Augusto José Corrêa da Costa, um dos nomes mais respeitados da OA/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul). Ele foi o segundo presidente da Seccional sul-mato-grossense, exercendo o mandato entre 1981 e 1982, período em que consolidou avanços institucionais importantes, como a construção da primeira sede própria da entidade.

A causa da morte não foi divulgada. O velório será realizado nesta terça-feira (1º), das 11h às 15h, no cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. A família optou pela cremação.

Em nota oficial, a OAB/MS decretou luto e manifestou “profundo pesar” pela perda do advogado, que também era Membro Honorário Vitalício da instituição. “Doutor Guto, como era carinhosamente chamado pelos amigos, foi um presidente espetacular. Tive a honra de homenageá-lo no ano passado, e ele fez um discurso memorável que jamais esquecerei. A advocacia de Mato Grosso do Sul está enlutada”, declarou o atual presidente da seccional, Bitto Pereira.

Durante sua gestão à frente da OAB/MS, Corrêa da Costa foi responsável por viabilizar a sede própria da entidade, localizada na Rua José Santiago. Seu trabalho e comprometimento com a advocacia lhe renderam a Medalha Heitor Medeiros, a mais alta honraria concedida pela instituição.

Membros históricos da OAB também lamentaram a perda. O conselheiro federal Mansour Elias Karmouche, que também é Membro Honorário Vitalício, afirmou que Corrêa da Costa “foi um presidente à frente do seu tempo, com sua nobreza, seu tratamento diferenciado, ajudou a construir a nossa gloriosa instituição com seus ensinamentos”.

Outro colega de trajetória, Hélvio de Freitas Pissurno, também Membro Honorário Vitalício, descreveu o ex-presidente como um “pensador genial, humanista vocacionado. Seu passamento enluta nossa classe e a torna órfã de um dos seus maiores vultos”.

Mesmo afastado dos holofotes nos últimos anos, Corrêa da Costa manteve sua influência e voz ativa na defesa dos princípios da advocacia. Em julho de 2024, durante a celebração dos 30 anos do Estatuto da Advocacia, fez seu último discurso público, no qual reafirmou seu compromisso com a liberdade, a democracia e o papel essencial dos advogados na construção da justiça.

Augusto Corrêa da Costa era sobrinho do ex-governador de Mato Grosso do Sul, Fernando Corrêa da Costa, e primo e padrinho da senadora Tereza Cristina. Seu legado permanece vivo na história da advocacia sul-mato-grossense.

