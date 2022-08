Flamengo vence Botafogo e ainda sonha com Brasileirão

O Flamengo deu sequência à boa fase e chegou a 14 jogos de invencibilidade ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, na noite deste domingo (28), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão.

FIMMMMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO NILTON SANTOS! O MENGÃO VENCE O BOTAFOGO POR 1 A 0 COM GOL DE ARTURO VIDAL, PELO BRASILEIRÃO! VAMOOOOOOS! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/nddUYBtbwu — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2022

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 43 pontos e tenta dar novos passos na caça ao líder Palmeiras, que tem 50. Já o Glorioso permanece com 27 e vê a zona de rebaixamento se aproximar no retrovisor.

O Rubro-Negro, envolvido ainda nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil, levou a campo uma equipe mista com poucos jogadores habitualmente titulares. O Botafogo levou mais perigo no primeiro tempo, com dois chutes de Jeffinho defendidos sem maiores apuros por Santos. O Flamengo não teve grandes oportunidades.

Como foi Botafogo x Flamengo

A partida começou com o Botafogo melhor e sendo mais perigoso, principalmente com Jeffinho. O Flamengo, por sua vez, não mostrava a mesma articulação que em partidas anteriores, e mostrava dificuldade para conseguir espaços.

A má qualidade do gramado do Nilton Santos complicou muito a vida dos dois times, com muito “perde e ganha” e alternância de posse de bola, sem que as equipes criassem chances realmente claras.

O Flamengo começou a construir efetivamente sua vitória a partir dos dez minutos do segundo tempo, quando Everton Ribeiro e Pedro entraram e melhoraram o desempenho do time. Após dois minutos em campo, Pedro deu uma assistência de cabeça para o gol de Vidal.

Logo na sequência, o centroavante teve a chance de ampliar a vantagem. Após erro na saída de bola do Botafogo, ele recebeu de cara para o gol, cortou a marcação mas chutou torto, para fora.

Pressionado pela situação na tabela e na partida, o Botafogo ensaiou uma reação, mas não levou mais perigo do que na jogada em que Gabriel Pires cabeceou no meio do gol para defesa de Santos após jogada de Marçal pela esquerda.

Próximos compromissos

O Glorioso, que ainda não sabe o que é vencer no segundo turno, retorna a campo no próximo domingo (4) para visitar o Fortaleza na capital cearense. Já o Flamengo recebe o outro time do estado, o Ceará, no mesmo dia, no Maracanã. Porém, quatro dias antes, na quarta-feira (31), o time estará na Argentina, onde duela com o Vélez Sarsfield pela partida de ida da semifinal da Libertadores.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.