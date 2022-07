Homem é morto por bala perdida enquanto pescava com o filho

Um homem foi morto vítima de uma bala perdida, na manhã de domingo (10). O pescador, identificado como Custódio Canute, pescava com seu filho, em um rio na cidade de Coxim, a 253 km de Campo Grande.

Custódio e seu filho estavam do outro lado do rio, ancorados no barco enquanto pescavam, em mais um dia rotineiro para os dois. Testemunhas disseram que ouviram um disparo do que seria uma arma de fogo, foi quando notaram uma movimentação estranha no barco.

Após o barulho, Custódio caiu no assoalho da embarcação e disse que havia sido atingido. Seu filho atravessou o rio em busca de ajuda, entretanto o pescador não aguentou o ferimento e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, e constataram que a vítima foi atingida com tiro no peito.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil, para definir a autoria do disparo e se ele foi proposital ou acidental.

