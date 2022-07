Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam neste final de semana quase 460 quilos de maconha, em uma caminhonete abandonada na MS-164, próximo ao município de Ponta Porã, cidade que está localizada a 298 quilômetros de Campo Grande e que faz fronteira seca com o Paraguai. De acordo com os policiais, o condutor do veículo não foi localizado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região, quando receberam denúncias anônimas de que uma caminhonete de modelo, Tucson estaria abandonado próximo a uma plantação de milho, em uma estrada vicinal que faz entroncamento com a MS-164.

Ao chegar no local da denúncia, os policiais encontraram o veículo abandonado. Em vistoria no interior da caminhonete, foram encontrados 458 quilos de maconha, divididos em 442 tabletes do entorpecente. De acordo com o DOF, a droga estava avaliada em R$ 956 mil.

Os entorpecentes e o veículo foram encaminhados a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

