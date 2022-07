Exportações de carnes cresceram quase 50% no Estado em 2022

O mercado de exportações de carne continua aquecido para Mato Grosso do Sul em 2022, As exportações de carne bovina registraram aumento de 47% no primeiro semestre do ano, o que totaliza US$ 608,8 milhões de dólares.

O aumento no Estado foi de 24,7 % com 129.131 toneladas processadas nos frigoríficos, em comparação com o ano de 2021, que obteve 103.540 toneladas processadas, de acordo com os dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior e divulgados na Carta de Conjutura da Semagro (Secretaria de Estado da Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar).

Outra surpresa foi para as vendas externas e aves, que apresentaram bons resultados no período. Em 2022 foram comercializadas 91.592 toneladas que somaram US$ 188,785 milhões no Estado. O volume é 28,4% superior em receita diante do mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre deste ano, o país já atingiu US$ 12 bilhões em exportações de carnes. A demanda externa continua firme e, em alguns casos, a ocorrência de doenças em grandes produtores favorece o produto brasileiro, como nos Estado Unidos, que passam pela influenza aviária, que atinge 38 estado e a Europa, que além da influenza aviária, contém casos da peste suína africana.

Trajeto

Nos primeiros seis meses deste ano, o Brasil exportou carne bovina para 132 países, sendo que os principais compradores foram a China, com US$ 3,6 bilhões (R$ 19,4 bilhões), alta de 86% perante os US$ 1,96 bilhão (R$ 10,56 bilhões) registrados no mesmo período de 2021. No mesmo intervalo, o volume cresceu 35,3% e ficou em 540 mil toneladas ante cerca de 400 mil toneladas.

Na sequência estão os Estados Unidos, com faturamento de US$ 530 milhões no semestre, alta de 67% em relação aos US$ 317 milhões (R$ 2,8 bilhões) registrados no mesmo período de 2021. A alta no volume foi de 83%, com 78 mil toneladas ante 42,6 mil toneladas.