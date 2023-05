Barcelona tem interesse em contratação de Raphael Veiga, afirma jornal

O jornal espanhol “Sport” afirmou, na manhã desta quarta-feira (17), que o Barcelona tem interesse na contratação do meia Raphael Veiga, do Palmeiras. Veiga, de acordo com o jornal estrangeiro, custaria em torno de 15 milhões de euros – o equivalente a R$ 80 milhões.

Em busca de reforços viáveis aos cofres para se encaixar nas regras do Fair Play Financeiro, os catalães enxergam Veiga como um jogador barato e que pode agregar ao setor de criação. Segundo Lance!, o Barça também planeja a contratação de Ilkay Gundogan, do Manchester City.

Sergio Busquets, ídolo do clube, anunciou a sua saída na última semana. Já Jordi Alba também pode seguir o mesmo caminho para abrir espaço na folha econômica, a fim de que Messi seja repatriado.

O Barça está buscando a liberação de 200 milhões de euros em sua folha salarial. Mais da metade deste valor foi conseguido após o fechamento da Barça TV, mas a diretoria ainda precisa vender alguns dos atletas e contratar outros mais baratos para viabilizar a chegada do astro argentino Lionel Messi.

Com informações Lance!