Feira da praça Bosque da Paz acontece neste domingo

Neste domingo a feira conta animais para adoção e mutirão da campanha “Seu Abraço Aquece”

Com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, acontece no próximo domingo (21), a Feira do Bosque da Paz, o evento acontece todo terceiro domingo do mês, das 09h às 14h, e tem mais de 500 expositores que comercializam artesanato, moda, arte e gastronomia.

Além da economia criativa, a feira terá apresentações dos artistas: Lauro Ferrari, Bogarim, Teatro Agetran, Rah e Alison, Wellington Junior, Dark Perifery e Miguelzinho. Os shows começam às 9h no palco principal que fica bem no meio da praça.

A FCMS realizará durante a feira um mutirão de arrecadação pra campanha “Seu Abraço Aquece” no Governo de MS, que tem o objetivo de arrecadar roupas em bom estado para doação às famílias mais vulneráveis do Estado.

Para o diretor presidente da Fundação de Cultura, Max de Freitas, “é importante fomentar a economia criativa em nosso estado, com ela se gera renda e empregos, nosso objetivo além de levar cultura pra população é fomentar e incentivar o trabalhador da cultura, para que ele possa se consagrar na área que trabalha”. Acesse também: Com mais de 30 pontos, Fundo de Apoio lança a 7ª Campanha do Agasalho 2023

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram