Homem é morto com mais de 30 golpes de faca em Laguna Carapã

Na madrugada deste sábado (15), um homem identificado Luiz David Garcia foi morto a facadas, em Laguna Carapã, município distante aproximadamente 50 quilômetros de Dourados.

Segundo o Dourados News, o crime ocorreu por volta de 4h30 na rua Gorgonta Espíndola e o principal suspeito é o ex da atual companheira de Luiz .A perícia suspeita que ele levou mais de 30 golpes de faca.

Luiz chegou a correr para buscar busca de ajuda, mas caiu e acabou morrendo no cruzamento com a Avenida Brasil. Ele era morador em Aral Moreira.

O caso é investigado pela Polícia Civil, mas ainda não há informações detalhadas sobre como Luiz e o suspeito se encontraram.

