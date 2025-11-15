UEMS abre inscrições para 472 vagas em 22 cursos de graduação; confira

Seguem abertas as inscrições para o Processo Seletivo Permanente da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). De acordo com o edital, são 472 vagas com entrada por meio das provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizadas entre 2016 e 2025.

O período de inscrição segue até 18 de janeiro de 2026, é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo site.. O edital completo pode ser acessado aqui.

Ao todo, são 472 vagas em 22 cursos de graduação, distribuídos entre nove unidades universitárias, localizadas em Campo Grande, Dourados, Ivinhema, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Paranaíba e Ponta Porã. Entre as opções, estão graduações em Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas, Administração, Ciências Econômicas, Turismo, Pedagogia, Matemática, Química, Letras, Física e Geografia.

O processo seletivo considera a maior média geral obtida no Enem, com pesos específicos para cada área do conhecimento, conforme o curso escolhido pelo candidato ou candidata.