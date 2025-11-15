Três apostas de MS faturam mais de R$ 140 mil na quina da Mega-Sena

Três apostas feitas em Mato Grosso do Sul acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada nesta sexta-feira (14), pela Caixa Econômica Federal. Os bilhetes foram registrados em três cidades do Estado. Os números sorteados foram: 07-08-09-13-22-53.

De Campo Grande, um bolão faturou R$ 84.022,92. Já duas apostas simples, de Corumbá e Três Lagoas, vão levar para casa R$ 28.007,64 cada. Já o prêmio principal, de mais de R$ 99 milhões, saiu para um apostador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Outras apostas feitas em MS acertaram quatro números e ganharam R$ 568,96 da quadra.