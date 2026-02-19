Homem é morto com mais de 20 tiros após atirador fingir queda de moto em Campo Grande

Ederson Lucas Anunciação Rojas foi assassinado com mais de 20 disparos na madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Adelaide Maia Figueiredo, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

De acordo com as primeiras informações, um carro branco teria passado pela rua pouco antes do crime. Logo em seguida, um motociclista se aproximou da vítima, fingiu cair da moto e, no momento em que estava no chão, sacou a arma e atirou várias vezes contra Ederson.

A mãe da vítima relatou aos policiais que o filho não tinha inimigos nem envolvimento em desentendimentos. A namorada dele também foi ouvida no local e afirmou não saber quem poderia ter cometido o homicídio.

O caso será investigado pelas autoridades para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram