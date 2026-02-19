Agesul firma contrato de R$ 65 milhões para obras de revestimento primário na MS-228

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) firmou contrato no valor de R$ 65.142.918,32 para a implantação de rodovia em revestimento primário na MS-228. A empresa contratada é a RR Ceni Terraplanagem LTDA, responsável pela execução dos serviços.

O Extrato do Contrato nº 010/2026/AGESUL foi publicado na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento, a obra contempla os trechos entre a entrada da MS-423 e a entrada da MS-184, abrangendo segmentos remanescentes do km 45,000 ao km 84,506 e do km 181,500 ao km 231,500, conforme projeto técnico. A extensão aproximada desses segmentos é de 89,506 quilômetros, incluindo Obras de Arte Especiais.

O contrato também prevê o atendimento às condicionantes da Licença Prévia nº 16/2024, emitida pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), referente ao processo nº 83/047310/2023. Considerando todos os trechos previstos, a obra alcança extensão aproximada de 160,60 quilômetros, no município de Corumbá.

Conforme estabelecido em contrato, a empresa terá prazo de 300 dias consecutivos para executar os serviços, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS). Após o término da execução, a vigência contratual poderá se estender por mais 120 dias corridos para finalização dos trâmites administrativos e contratuais.

