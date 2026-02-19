Temporal com ventos de até 79 km/h derruba árvores, atinge barracos e deixa bairros sem energia em Campo Grande

O temporal que atingiu Campo Grande durante a tarde e noite da quarta-feira (18) provocou uma série de transtornos em diferentes regiões da Capital. Rajadas de vento próximas de 79 km/h derrubaram árvores e galhos, danificaram moradias em comunidades vulneráveis, bloquearam vias e deixaram moradores sem energia elétrica por mais de 12 horas.

Na comunidade Cidade dos Anjos, na região do Parque do Lageado, o medo se repetiu. Durante a chuva, galhos de árvores caíram sobre barracos, destruindo telhas e partes de madeira das estruturas. Imagens que circulam nas redes sociais, mostram vielas bloqueadas por galhos e árvores de grande porte tombadas sobre fiação elétrica improvisada, aumentando o risco aos moradores.

A comunidade está recebendo doações, principalmente de materiais de construção. Interessados podem ajudar pelo telefone (67) 99193-0329 ou comparecer pessoalmente ao local.

Falta de energia e preocupação com idosos

No Bairro Vila Sobrinho, região oeste da cidade, moradores ficaram sem energia elétrica por cerca de 12 horas após a rede ser afetada pela ventania. O fornecimento foi interrompido por volta das 21h de quarta-feira e só começou a ser restabelecido ao longo da manhã seguinte.

A demora gerou preocupação, especialmente com idosos e pessoas que dependem de medicamentos refrigerados. Sistemas de segurança, como câmeras e cercas elétricas, também ficaram inoperantes, aumentando a sensação de vulnerabilidade.

Em nota, a Energisa informou que o temporal causou danos em diversas áreas da cidade, com queda de árvores, galhos e objetos arremessados pela ventania sobre a rede elétrica. Segundo a concessionária, equipes atuaram de forma contínua, inclusive durante a madrugada, para realizar reparos e reconstruir os trechos danificados.

A empresa orienta que, durante tempestades, a população permaneça em local seguro, desligue aparelhos da tomada e não se aproxime de cabos rompidos ou objetos sobre a rede elétrica. Os canais de atendimento são: WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On e telefone 0800 722 7272.

Árvores derrubadas e ruas bloqueadas

Na Vila Manoel Taveira, o vendaval derrubou dois ingazeiros e uma terceira árvore na Rua Terlice Maria, bloqueando o tráfego em duas esquinas. Um dos ingás caiu na esquina com a Rua Professor Tanui Pilai. Moradores afirmam que a árvore já apresentava risco e chegou a ser avaliada pelo Corpo de Bombeiros no último sábado (14).

No cruzamento com a Rua Tercília de Melo, outras duas árvores também tombaram.

De acordo com o Inmet, a rajada máxima registrada durante o temporal foi de 78,8 km/h, índice suficiente para provocar quedas de árvores e danos à infraestrutura urbana.

No Jardim Imá, também na região este da Capital, uma árvore caiu e interditou a Rua Macapá. Conforme informações preliminares, não hove feridos, nem danos materiais.

A Defesa Civil e equipes da prefeitura seguem monitorando áreas de risco, enquanto moradores contabilizam os prejuízos deixados por mais uma noite de chuva intensa e ventos fortes na Capital.

