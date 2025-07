Sem previsão de chuva até o fim do mês, temperatura volta a cair em MS

O tempo firme e seco continua predominante até o final do mês, mas, neste fim de semana a temperatura volta a cair em todo Mato Grosso do Sul, com manhãs e noites mais geladas, com mínimas variando entre 15ºC e 19ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a atual estiagem está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a nebulosidade e, consequentemente, a precipitação. Ainda segundo dados do Centro de Monitoramento, a umidade relativa do ar deve ficar entre 15% e 30%.

O Cemtec reforça a importância da população redobrar os cuidados diante deste cenário com bastante variação de temperatura durante o dia e clima seco.

“Recomenda-se a adoção de medidas preventivas, como a umidificação de ambientes, a ingestão frequente de líquidos e a restrição da exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia. A combinação de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar também eleva o risco de ocorrência de incêndios florestais, exigindo atenção redobrada quanto ao manejo do fogo e às atividades que possam gerar faíscas ou chamas”, destaca, em nota.

Em relação às temperaturas, de acordo com o Cemtec, nas região que abrange o sul do Estado, o Cone-sul e a grande Dourados os termômetros podem chegar a 33ºC, mas a mínima fica entre 15ºC e 19ºC.

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Ponta Porã terá mínima de 14ºC no domingo e na segunda-feira (28), os termômetros marcam 8ºC. As máximas variam entre 33ºC durante o fim de semana e 19ºC no começo da semana.

Já em Dourados, a mínima fica entre 18ºC e 17ºC e as máximas podem chegar a 33ºC. Por lá, a segunda-feira também será um dia mais frio, com a mínima de 9ºC e máxima de 21ºC.

No Sudeste e na região pantaneira, as mínimas variam entre 16ºC e 24ºC, com máxima que pode atingir os 35ºC. Em Corumbá, o clima será um pouco mais quente, com mínima entre 37ºC e 38ºC durante o fim de semana e mínima de 13º na segunda-feira (28).

Ainda de acordo com o Inmet, Campo Grande deve registrar mínima de 19º e máxima de 32ºC durante o fim de semana. Já na segunda-feira (28), o clima fica um pouco mais frio, com mínima de 18ºC e mínima de 25ºC. O céu segue sem nuvens e não há a possibilidade de chuva.

Por Ana Clara Santos

