Homem é morto após invadir residência na Capital e atirar em morador

Um homem que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na noite de ontem (05),após invadir uma residência na rua Messina, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Conforme informações da polícia, o autor invadiu a casa armado e teria atirado no morador, que revidou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) compareceram no local, mas encontraram a vítima sem vida. A Polícia Civil esteve no local, e já iniciou as investigações para descobrir as causas que motivaram o homem, invadir a residência e atirar no morador.

O rapaz que mora na residência foi encaminhado a delegacia para ser ouvido.

O caso será investigado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.