Homem é executado a tiros por causa de vingança, diz Polícia Civil

Valdemir Campos Barbosa, 38 anos, foi executado com tiro na cabeça, na noite de ontem (05), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, por vingança, segundo os primeiros levantamentos da Polícia Civil.

Conforme as investigações, Valdemar estava em regime condicional, quando foi condenado por homicídio contra Joaquim Francelino Pereira, 50 anos, vulgo Nezão, no dia 27 de janeiro, deste ano, também no Jóquei Clube, próximo a Linha do Potreirito.

De acordo com Dourados News, Valdemir chegou a ser preso pelo o SIG (Setor de Investigações Gerais) e estava em liberdade.

O crime aconteceu por volta das 23h, quando Valdemar consumia bebida alcoólica em um estabelecimento comercial, localizado na rua Alice Light Martins, quando uma pessoa se aproximou e atirou no pescoço e no rosto da vítima.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima havia sofrido um atentado e vinha sofrendo ameaças. O caso segue em investigação.

Execução

Valdemir Campos Barbosa, 38 anos, foi assassinato com um tiro na cabeça, na noite de ontem (5), em frente de um estabelecimento, no Jóquei Clube, em Dourados. Equipes de socorro foram acionadas, mas encontraram a vítima sem vida.

O crime aconteceu por volta das 23h, quando a vítima estava em um bar na Alice Light Martins, bairro Jóquei Clube.

Além da Polícia Civil, equipes da Força Tática estiveram no local, junto com os investigadores e a perícia técnica.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.