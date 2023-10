Homem é executado com tiro na cabeça em frente de estabelecimento

Valdemir Campos Barbosa, 38 anos, foi assassinato com um tiro na cabeça, na noite de ontem (5), em frente de um estabelecimento, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Equipes de socorro foram acionadas, mas encontraram a vítima sem vida. O caso será investigado.

Conforme informações do site Dourados News, o crime aconteceu por volta das 23h, quando a vítima estava em um bar na Alice Light Martins, bairro Jóquei Clube.

Além da Polícia Civil, equipes da Força Tática estiveram no local, junto com os investigadores e a perícia técnica.

