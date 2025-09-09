Homem é morto após invadir casa da ex e atacar policiais com faca na Capital

Adilson Torales descumpriu medida protetiva, entrou armado no quintal da mulher e morreu baleado depois de resistir à abordagem



Um homem identificado como Adilson Torales morreu baleado no início da tarde desta terça-feira (9) ao invadir a casa da ex-companheira no bairro Jardim Nashville, em Campo Grande. Ele descumpriu uma medida protetiva que já havia sido expedida a favor da mulher e acabou morto dentro do quintal da residência, na Rua Maria José de Souza.

Segundo informações da Polícia Militar, Adilson chegou por volta das 13h em uma motocicleta Honda Twister preta e abandonou o veículo em frente ao portão. Em seguida, entrou de forma agressiva na casa. A mulher conseguiu sair e acionou a PM, que chegou rapidamente ao local.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Adilson estava armado com uma faca e uma tesoura e não acatou as ordens de rendição. Os agentes usaram spray de pimenta na tentativa de contê-lo, mas ele continuou avançando contra a equipe. Diante da resistência, um dos militares efetuou disparos, atingindo o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte. O corpo permaneceu no quintal da residência até a chegada da perícia.

A mulher, que mora no imóvel há cerca de quatro meses, contou que já possuía medida protetiva contra o ex. O caso será investigado pela Polícia Civil.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram