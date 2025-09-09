Obras interditam trechos da BR-163 em MS e motoristas devem redobrar atenção

Motoristas que pretendem trafegar pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (9), precisam se preparar para mudanças no trânsito. A rodovia, administrada pela concessionária Motiva Pantanal, tem 12 pontos totalmente interditados para execução de obras e 23 locais em sistema “Pare e Siga”, onde o tráfego flui alternadamente por apenas uma das faixas.
As frentes de trabalho atuam em serviços como recuperação do asfalto, operação tapa-buraco, pintura de sinalização horizontal e limpeza de drenagens. Segundo a concessionária, todos os trechos em intervenção estão devidamente sinalizados e podem sofrer alterações ao longo do dia, já que o cronograma é dinâmico.
A orientação é que os condutores respeitem a sinalização e reduzam a velocidade, especialmente nas áreas de bloqueio parcial. Em caso de chuva, os trabalhos e interdições serão suspensos temporariamente.
Trechos com interdição total
- Sonora: km 831 ao 829
- São Gabriel do Oeste: km 633 ao 630; km 602; km 600 ao 596
- Bandeirantes/Jaraguari: km 534
- Bandeirantes: km 584; km 580
- Campo Grande: km 492
- Dourados: km 280; km 254
- Caarapó: km 202 ao 200; km 194 ao 193
Trechos com sistema “Pare e Siga”
- Sonora: km 842 ao 840; km 823 ao 821
- Sonora/Pedro Gomes: km 817 ao 815
- Rio Verde de MT: km 710 ao 708; km 682 ao 681; km 656 ao 653
- São Gabriel do Oeste: km 613; km 612 ao 610
- Bandeirantes: km 574 ao 572; km 566 ao 564; km 560 ao 556; km 578
- Campo Grande: km 454; km 442 ao 440; km 429 ao 427; km 422 ao 421
- Nova Alvorada do Sul: km 347 ao 346
- Rio Brilhante: km 317 ao 315
- Dourados: km 247
- Juti: km 156
- Itaquiraí: km 100
- Mundo Novo: km 20 ao 18; km 12 ao 9
Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real, os usuários podem acessar o site rodovias.motiva.com.br/pantanal ou entrar em contato com o Disque Motiva Pantanal*pelo número 0800 648 0163, disponível 24 horas e gratuito para ligações de fixo ou celular.