Obras interditam trechos da BR-163 em MS e motoristas devem redobrar atenção

Motoristas que pretendem trafegar pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (9), precisam se preparar para mudanças no trânsito. A rodovia, administrada pela concessionária Motiva Pantanal, tem 12 pontos totalmente interditados para execução de obras e 23 locais em sistema “Pare e Siga”, onde o tráfego flui alternadamente por apenas uma das faixas.

As frentes de trabalho atuam em serviços como recuperação do asfalto, operação tapa-buraco, pintura de sinalização horizontal e limpeza de drenagens. Segundo a concessionária, todos os trechos em intervenção estão devidamente sinalizados e podem sofrer alterações ao longo do dia, já que o cronograma é dinâmico.

A orientação é que os condutores respeitem a sinalização e reduzam a velocidade, especialmente nas áreas de bloqueio parcial. Em caso de chuva, os trabalhos e interdições serão suspensos temporariamente.

Trechos com interdição total

Sonora: km 831 ao 829

São Gabriel do Oeste: km 633 ao 630; km 602; km 600 ao 596

Bandeirantes/Jaraguari: km 534

Bandeirantes: km 584; km 580

Campo Grande: km 492

Dourados: km 280; km 254

Caarapó: km 202 ao 200; km 194 ao 193

Trechos com sistema “Pare e Siga”

Sonora: km 842 ao 840; km 823 ao 821

Sonora/Pedro Gomes: km 817 ao 815

Rio Verde de MT: km 710 ao 708; km 682 ao 681; km 656 ao 653

São Gabriel do Oeste: km 613; km 612 ao 610

Bandeirantes: km 574 ao 572; km 566 ao 564; km 560 ao 556; km 578

Campo Grande: km 454; km 442 ao 440; km 429 ao 427; km 422 ao 421

Nova Alvorada do Sul: km 347 ao 346

Rio Brilhante: km 317 ao 315

Dourados: km 247

Juti: km 156

Itaquiraí: km 100

Mundo Novo: km 20 ao 18; km 12 ao 9

Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real, os usuários podem acessar o site rodovias.motiva.com.br/pantanal ou entrar em contato com o Disque Motiva Pantanal*pelo número 0800 648 0163, disponível 24 horas e gratuito para ligações de fixo ou celular.