Dois são presos com 295kg e duas armas escondidas em caminhão durante fiscalização em Miranda

Segundo informações, os agentes policiais estavam realizando fiscalizações na BR-262, quando abordaram uma Ford/F1000, com o motorista e um passageiro. Quando questionados sobre seus documentos, o condutor confessou não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Nesta ultima segunda-feira (8), durante vistoria, a PRF (Policia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 254 quilos de cocaína e 41 quilos de haxixe, além de armas de fogo. O caso aconteceu na BR-262, em Miranda, cidade distante 207 quilômetros de Campo Grande. O motorista e o passageiro foram presos.

Após a confissão, foi realizada a vistoria no veículo, onde foram encontrados revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380. Além das armas, eles transportavam tabletes de cocaína e 41 quilos de haxixe, totalizando 295 quilos de entorpecentes.

Ambos os suspeitos disseram desconhecer a existência das drogas. Quanto as armas, foi contatado que os dois não possuíam autorização para o porte das armas encontradas. Além disso, foi descoberto que o passageiro possuia um mandado de prisão em aberto.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Miranda.