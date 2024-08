Homem é morto após desentendimento por jogo de apostas, na Capital

Eduardo Souza Lima, de 34 anos, foi assassinado a facadas na madrugada desta sexta-feira (23), após um desentendimento relacionado ao ‘Jogo do Tigrinho’, no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande. O principal suspeito do crime é um mecânico de 30 anos, que fugiu do local logo após o ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma residência na companhia de dois amigos quando o suspeito chegou e começou a discutir com Eduardo. O conflito rapidamente escalou, e testemunhas relataram que, em determinado momento, o agressor sacou uma faca e desferiu golpes nas costas de Eduardo.

Ferido gravemente, Eduardo caiu ao chão, e o mecânico fugiu antes da chegada da Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, infelizmente, Eduardo já não apresentava sinais vitais, e o óbito foi constatado no local pela equipe médica.

Ainda conforme o registro policial, a área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que iniciaram os procedimentos de investigação. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

O motivo do desentendimento que levou ao crime, segundo testemunhas, foi uma disputa relacionada ao ‘Jogo do Tigrinho’, um jogo de apostas online, também conhecido como Fortune Tiger. Este jogo, desenvolvido por uma empresa de Malta, é caracterizado como jogo de azar, onde os participantes depositam dinheiro na esperança de dobrar a quantia apostada.

As autoridades agora trabalham para localizar o suspeito e esclarecer todos os detalhes que levaram a este trágico desfecho.

