Homem é preso após tentar matar dono de bar com disparos de espingarda

A Policia Civil, por intermédio da delegacia de Iguatemi, efetuou a prisão em flagrante de um homem, de 54 anos, que tentou assassinar o dono de um bar localizado na Hugo de Abreu, Bairro Vila Operária.

A vítima, de 46 anos, relatou que estava trabalhando no bar, quando o homem chegou e efetuou um disparo com uma espingarda que atingiu as costas.

A Polícia Civil foi acionada e de acordo com informações iniciais, o autor do crime teria fugido em um táxi e, mas foi encontrado em um outro comércio nas proximidades.

Os policiais encontraram na mochila do homem uma espingarda calibre.36.

Além da espingarda, haviam também duas armas brancas tipo punhal com dimensões diferentes.

