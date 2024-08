Por ciúmes de garota de programa, jovem é assassinado a facadas em Campo Grande

Na tarde de quinta-feira (22), um jovem de 25 anos foi brutalmente assassinado a facadas em um quarto na Vila Margarida, em Campo Grande. O crime aconteceu enquanto a vítima conversava com uma garota de programa. O principal suspeito, identificado apenas como “Elias”, teria agido motivado por ciúme e, até o momento, continua foragido.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a garota de programa relatou à polícia que estava acompanhada da vítima no momento do crime. Eles estavam em um quarto quando Elias se aproximou e, ao espiar pela janela, viu a vítima acariciando a perna da mulher. Tomado por ciúmes, Elias invadiu o local e, sem hesitar, desferiu duas facadas no peito do jovem.

Ainda conforme o registro policial, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente, mas, apesar dos esforços dos socorristas, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.

A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades. Policiais militares e civis, além de peritos, estiveram presentes na cena do crime para realizar os procedimentos de investigação. O caso está sendo investigado e o suspeito segue foragido.

A polícia pede a quem tiver informações que possam levar à prisão do responsável, que entre em contato e denuncie.

