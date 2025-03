Homem é morto a tiros em Itaquiraí; motocicleta usada na execução é encontrada abandonada

Carlos Henrique Alers Silvério, conhecido como “Batata”, de 31 anos, foi morto a tiros nessa quinta-feira (27) em Itaquiraí, município localizado a 405 quilômetros de Campo Grande. A motocicleta utilizada pelos suspeitos na execução foi encontrada abandonada em uma área rural no assentamento Indáia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Carlos foi atingido por vários disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos de perícia. A Polícia Civil também esteve no local para dar início às investigações. Na cena do crime, os peritos recolheram cápsulas de munição calibre 9 milímetros, além de apreenderem o celular da vítima para análise.

Durante as diligências, a polícia recebeu informações de que a moto usada pelos criminosos havia sido abandonada no assentamento Indáia, em uma área de difícil acesso. Os policiais se deslocaram até o local e encontraram o veículo sem placas, além de peças de roupa e um capacete que podem ajudar na identificação dos suspeitos.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia de Itaquiraí. Até o momento, os autores do crime não foram localizados. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender os responsáveis pela execução.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais