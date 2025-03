Condenado a 16 anos de reclusão por crimes sexuais vai preso pela polícia

Homem foi condenado a 40 anos de prisão em regime fechado pela 2ª Vara de Bataguassu.

Na manhã de hoje (27), um homem de 40 anos, condenado a 16 anos de reclusão em regime fechado foi preso pela polícia por cometer vários crimes sexuais contra vítimas nas cidades de Anaurilândia e Bataguassu.

As investigações tiveram ínicio em 2021, após a mãe das vítimas comparecer à 1ª Delegacia de Bataguassu, informando sobre os crimes.

A partir dessa denúncia, as polícias deram início às investigações. Partedops crimes ocorreram em um sítio na zona rural de Anaurilândia, e isso envolveu um trabalho conjunto das equipes polícias de Bataguassu e Anaurilândia

Durante a investigação foi comprovado o crime cometido pelo homem e amterialidade do mesmo. Ele foi capturado nesta manhã pela equipe da Delegacia de Anaurilândia.

O condenado passará por audiência de custódia e, em seguida, será encaminhado ao presídio para cumprir a pena.

A prisão foi realizada Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bataguassu e da Delegacia de Anaurilândia.

