Rapaz é espancado até a morte em campo de futebol em Naviraí

Samuel Andrade Francisco Honório foi espancado até a morte, na madrugada desta sexta-feira (28) no campo de futebol do Complexo Esportivo de Naviraí, na região central de Naviraí, município localizado a 359 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida. A Polícia Militar também esteve na cena do crime, mas até o momento não há informações se alguém testemunhou a agressão.

Ainda conforme o registro policial, Samuel apresentava sinais evidentes de espancamento, mas a polícia ainda não sabe se o crime foi cometido por uma ou mais pessoas. Ele não portava documentos, porém os investigadores da Polícia Civil, que também estiveram no local, conseguiram identificá-lo.

O caso foi registrado na delegacia de Naviraí como homicídio. A Polícia Civil segue investigando o crime para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação da agressão fatal.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais