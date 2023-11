Homem é morto a tiros após entrar em confronto com a Rota de SP na fronteira

Um homem que não teve identidade revelada, foi morto na noite de ontem (07), após reagir em uma abordagem policial na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta da 0h, quando policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), realizava uma fiscalização pela rodovia e em um local com eucaliptos deparam com um rapaz que estaria possivelmente olhando a movimentação dos policiais.

Quando os policiais o localizaram, o homem correu para uma outra área. Neste momento houve troca de tiros, quando o suspeito foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Equipes da Polícia Civil e perícia técnica foram acionados para os procedimentos necessários. O suspeito não possuía documentos, por isso não houve identificação.

Fiscalização na fronteira

Na manhã de ontem (07), as fronteiras de Mato Grosso do Sul receberam reforços do Exército Brasileiro, Marinha e das Forças Armadas através da Garantia da Lei e da Ordem, aprovada pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva.

Grupos militares dos estados vizinhos de Mato Grosso do Sul, como a Rota, também foram acionados para auxiliar na redução da criminalidade na linha internacional de fronteira.

