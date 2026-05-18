Homem é morto a tiros após desentendimento em fazenda no Paiaguás em Corumbá

Suspeito do crime disse que bebia com a vítima durante almoço quando o conflito começou

No último domingo (17), um trabalhador rural, identificado como Emanoel Gomes, de 41 anos, conhecido como “Paraguai”, foi morto a tiros por outro funcionário de uma fazenda localizada na região do Paiaguás, em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência informou que o proprietário da fazenda procurou a polícia após ser informado pelo crime por outro funcionário também de 41 anos, suspeito de ter efeutado os diparos contra Emanoel.

No relato ao proprietário do local, o funcionário suspeito revelou que os dois consumiam bebida alcoólica durante o almoço, quando houve um desentendimento. Segundo o homem, Emanoel teria avançado contra ele com uma faca e para se defender efetuou os disparos de arma de fogo.

O suspeito não informou quantos tiros foram efetuados e o proprietário da fazenda declarou não saber que o funcionário possuia uma arma de fogo no local.

No momento do crime, apenas a vítima e o suspeito estavam na propriedade rural. O paradeiro do homem ainda era desconhecido até o registro da ocorrência e ainda não foram divulgadas informaççoies sobre a prisão. A fazenda fica em uma área de difícil acesso, com deslocamento possível apenas por via fluvial ou aérea.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples e será investigado pela Polícia Civil.