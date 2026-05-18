Agricultores apostam em irrigação para aumentar produtividade em MS

As mudanças climáticas e a irregularidade no regime de chuvas têm levado produtores rurais de Mato Grosso do Sul a apostar cada vez mais na irrigação para garantir produtividade no campo. O tema foi debatido durante o Dia de Campo da Cultura do Milho Safrinha, realizado na última quinta-feira (14), em Maracaju.

O evento ocorreu na Fazenda Real, propriedade do produtor rural Luiz Carlos Roos, presidente da Associação dos Irrigantes de Mato Grosso do Sul (AIMS), e reuniu cerca de 300 produtores e profissionais do setor. A ação foi promovida em parceria entre a AIMS, a empresa MS Integração e o Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Durante o encontro, foram apresentadas mais de 80 variedades de milho adaptadas às diferentes condições climáticas, tipos de solo e resistentes a pragas.

Segundo Luiz Carlos Roos, o investimento em irrigação trouxe aumento significativo na produtividade das lavouras. Atualmente, a fazenda possui cinco pivôs planejados, sendo dois já instalados em uma área de aproximadamente 260 hectares.

“Na soja, a produção no sequeiro chega a 60 sacas por hectare. Com irrigação, sobe para 85 sacas. Já o milho passa de 110 para 160 sacas por hectare”, explicou.

Representando o Governo do Estado, o secretário adjunto da Semadesc, Alex Melotto, destacou a importância da difusão de tecnologias e do compartilhamento de conhecimento entre os produtores.

“A produtividade das lavouras está diretamente ligada ao conhecimento aplicado no campo. Eventos como esse ajudam os produtores a tomarem decisões mais assertivas para as próximas safras”, afirmou.

O prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, também ressaltou a importância dos investimentos em tecnologia e irrigação para o crescimento econômico do município e fortalecimento do agronegócio local.

Além de produtores rurais, participaram do encontro o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, e técnicos da pasta.

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