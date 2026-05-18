Festival de Hambúrguer confirma edição histórica

Evento dos Hamburgueiros do MS retorna em maio e projeta recorde de público, negócios e experiências gastronômicas

O maior festival de hambúrguer de Mato Grosso do Sul já tem data confirmada. Nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2026, o Hamburgueiros do MS promove uma nova edição do evento, reunindo público, empreendedores e apaixonados pela cultura burger em uma celebração que vai além da gastronomia, impulsionando a economia e o entretenimento em Campo Grande. Vai ser nos Altos da Afonso Pena.

Crescimento do setor impulsiona nova edição

A nova edição do festival surge em um momento de consolidação do setor no Estado. Nos últimos anos, o Hamburgueiros do MS se firmou como uma das principais comunidades gastronômicas regionais, reunindo atualmente cerca de 120 associados e fortalecendo o mercado local.

Além disso, os números da edição anterior evidenciam a dimensão do evento. Em 2025, o festival reuniu aproximadamente 40 mil pessoas por edição, movimentando a economia e ampliando a visibilidade das hamburguerias participantes. Nesse contexto, a expectativa para 2026 é ainda mais ambiciosa, com uma estrutura ampliada e experiências mais imersivas para o público.

Ao mesmo tempo, o evento se posiciona como vitrine para o setor, estimulando inovação, competitividade e fortalecimento de marcas locais. Assim, o festival deixa de ser apenas uma reunião gastronômica e passa a ocupar papel estratégico no calendário cultural e econômico do Estado.

Experiência vai além do hambúrguer

Embora o hambúrguer seja o protagonista, o festival se propõe a oferecer uma experiência completa. Além das opções gastronômicas, o público encontrará um ambiente pensado para convivência, entretenimento e conexão entre famílias, amigos e empreendedores.

Por outro lado, a proposta do evento também dialoga com o crescimento do consumo de experiências, tendência que valoriza não apenas o produto, mas todo o contexto ao seu redor. Dessa forma, o festival se consolida como um espaço de vivência, onde o público participa ativamente da cultura gastronômica local.

A organização reforça que a edição de 2026 foi construída a partir do diálogo com a comunidade. Ou seja, o evento reflete diretamente os desejos do público e dos profissionais do setor, elevando o padrão das edições anteriores e fortalecendo o sentimento de pertencimento.

Com data marcada e expectativa elevada, o Festival de Hambúrguer 2026 promete consolidar ainda mais o protagonismo de Mato Grosso do Sul no cenário gastronômico regional, reunindo sabor, inovação e identidade em um só lugar.

Vem aí, 4ª edição do Festival Hamburgueiros do MS. Informações @hamburgueirosdoms

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