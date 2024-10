Mulher que matou e degolou filho de 6 anos morre em hospital

Morreu na madrugada desta quinta-feira (17), em João Pessoa, a mulher acusada de ter matado e degolado o filho, de 6 anos. O crime aconteceu em 20 de setembro deste ano e desde então ela estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Quase um mês depois do crime, ela teve uma piora em seu quadro clínico e não resistiu aos ferimentos.

A acusada foi identificada como sendo Maria Rosália Gonçalves Mendes, de 26 anos. Ela teve uma infecção generalizada e morreu. Quando foi internada, constatou-se que ela tinha sido atingida por 14 tiros de arma de fogo.

O crime foi registrado pela Polícia Civil da Paraíba como sendo um homicídio com sinais de crueldade e foi cometido no bairro de Mangabeira IV. A mulher estava dentro de seu apartamento quando, no meio da madrugada, vizinhos acionaram a Polícia relatando gritos e barulhos vindos do interior do imóvel.

Foi dito à época, pelo tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, que a mulher estava sentada numa cadeira, com a cabeça do filho no colo. A mãe teria reagido à chegada dos policiais e teria tentado golpeá-los com uma faca.

Ainda de acordo com a Polícia Militar da Paraíba, foi por causa dessa reação à prisão que os policiais atiraram. Rosália estava desde então no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, permanecendo no local sob custódia. Ela não recebeu nenhuma visita ao longo deste tempo.

Com g1

