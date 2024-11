Homem é morto a facadas em Taquarussu e autor é preso horas depois

Sebastião dos Santos foi morto a golpes de faca na noite de quarta-feira (20), em Taquarussu, município localizado na região sudeste de Mato Grosso do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu em via pública e mobilizou equipes da Polícia Militar, que prenderam o autor horas após o ataque.

De acordo com informações do Jornal da Nova, policiais militares realizavam ronda pela Avenida Filinto Muller quando foram informados por um homem sobre a presença de uma pessoa esfaqueada nas proximidades.

No local indicado, os agentes encontraram a vítima caída na rua, com sangramento intenso na região lombar. Uma ambulância foi acionada para prestar socorro, e Sebastião foi encaminhado ao Hospital Sagrado Coração de Jesus. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Testemunhas relataram a identidade do suspeito aos policiais, que iniciaram buscas imediatamente. Durante a madrugada, o autor foi localizado e preso em flagrante. As motivações do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia. O caso segue sob apuração e foi registrado como homicídio.

