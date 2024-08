125 anos de Campo Grande: apesar do frio, 13 de Maio lota com tradicional desfile cívico

Chocolate quente foi uma das opções para quem queria se esquentar na arquibancada

Campo Grande começou a segunda-feira (26) com os termômetros marcando 7,5°C às 6h da manhã. Apesar do frio intenso, os Campo-grandenses marcaram presença no tradicional desfile cívico, em celebração aos 125 anos da Cidade Morena.

Desde cedo, as arquibancadas montadas ao longo da Rua 13 de Maio começaram a encher. Às 8h, muitos já estavam ocupando seus lugares, ansiosos para o início das comemorações. O frio não desanimou os presentes, que se aqueceram com luvas, cachecóis, gorros e até cobertores.

Aproveitando o ‘friozinho’ teve vendedor ambulante vendendo até chocolate quente para esquentar o público. “Todo ano estou aqui vendendo salgado, e com esse clima mais gelado, dessa vez eu trouxe chocolate quente para quem quiser se esquentar enquanto assiste ao desfile”, contou à reportagem.

Tradição na família, Jéssica Medeiros, de 28 anos, relembrou que desde pequena assiste aos desfiles no aniversário da Cidade. Agora mãe, ela leva os filhos para manter os costumes. “Além de assistir, hoje meu filho desfila com os Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Morro de orgulho e não poderia deixar de vir assistir ele. Trouxe também minha filha caçula para prestigiar, e quem sabe já pegar gosto para desfilar nos próximos anos, pois nós estaremos aqui assistindo também!”, disse.

O desfile cívico de 2024 é um marco significativo para Campo Grande, com a participação confirmada de ao menos 54 entidades, tanto militares quanto civis. Aproximadamente 5 mil pessoas estiveram envolvidas no evento, incluindo os membros das organizações que desfilaram e aqueles responsáveis pela coordenação.

“Estamos felizes de estar nessa celebração. Um desfile preparado com muito carinho, em uma manhã mais fria, típica de nossa cidade nesse período e está tudo bem. Esse é um desfile tradicional e muito esperado pela população. Estamos felizes em comemorar junto com as pessoas mais um ano da nossa querida Capital”, ressaltou a prefeita Adriane Lopes.

O público estimado era em torno de 20 mil pessoas, número que se mantém em linha com a média dos últimos anos. As forças militares também estiveram presentes, contribuindo tanto para o desfile quanto para o policiamento, garantindo a segurança e o bom andamento das festividades.

Colaborou Juliana Aguiar

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais