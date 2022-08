Homem é morto a facadas durante briga no interior

Cleiton Gil Cosme Moreira, de 32 anos, foi morto a facadas na noite de ontem (9), em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. O caso aconteceu durante uma briga, na praça Cândido Frutuoso de Matos, situada na avenida Eulenir de Oliveira Lima, no Bairro Durval Andrade Filho. O suspeito do homicídio esta preso.

Ainda não se sabe o que motivou a briga. De acordo com informações, Cleiton teria discutido com o autor e, durante uma briga, teria sido esfaqueado na barriga. A vítima foi levada por testemunhas para o Hospital Regional da cidade, entretanto não resistiu e morreu no centro cirúrgico.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados para a ocorrência.

