Exportação no MS cresce 12,28% e atinge US$ 4,8 bilhões

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

As exportações de Mato Grosso do Sul cresceram 12,28%, de janeiro a julho deste ano. O percentual representa US$ 4,849 bilhões contra os US$ 4,318 bi registrados no mesmo período do ano passado. No entanto, houve diminuição de 26% no volume. Os dados são conforme divulgado pelo Ministério da Economia e compilado na Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de agosto, elaborada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Em relação à importação, foram US$ 2 bilhões neste ano e R$ 1,3 bilhão em 2021. Dessa forma, o superávit da balança comercial fechou em US$ 2,8 bilhões.

Entre os principais produtos exportados, está a soja com 37,52%, com aumento de1,18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em seguida está a celulose, com 17,84% de participação e aumento em termos de valores de 1,11%. E, em terceiro lugar, está a carne bovina com 14,87% de participação e crescimento de 38,79%.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, relata sobre a balança comercial que, além dos produtos já citados, houve um crescimento de óleos e gorduras vegetais.

“Observamos também um movimento de alta significativo na carne de bovinos (14,87%), com crescimento de 38,97%; óleos e gorduras vegetais e animais (12,68), com alta de 58,35% e carne de aves (4,53%), aumento de 23,28%”, comentou.

Os dez principais municípios exportadores responderam por 81,04% das exportações de 2022. O principal município exportador, desde o início do ano, foi Três Lagoas, com 31,95% dos valores exportados. Em seguida está Dourados, com 13%, e Campo Grande, com 9,13%.

O principal destino das exportações continua sendo a China, que concentrou 44,56% das exportações sul-mato-grossenses. Em seguida estão os Estados Unidos (4,97%) e a Argentina (4,79%).

Importações

Ainda de acordo com o levantamento, em relação aos produtos importados, Mato Grosso do Sul continua a pauta concentrada na importação de gás boliviano, representando 39,89% da pauta de importações, de janeiro a julho de 2022, acima do valor verificad em 2021, que foi de 41,16%.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.