Homem é morto a facadas após duas pessoas invadirem sua casa

Um homem morreu na noite de terça-feira (13) em Batayporã, vítima de um ataque com facas. O incidente ocorreu na rua José Barbosa da Silva, na Vila Olímpio Pinheiro, por volta das 22h, quando dois homens chegaram à residência da vítima, invadiram o quintal de sua residência e realizaram a execução.

Ao abrir a porta para verificar a situação, o indivíduo foi surpreendido pelos suspeitos, que o atacaram com facadas. Em uma tentativa desesperada de fuga, o homem correu para a rua, mas acabou caindo em frente a uma carretinha na casa vizinha, onde veio a óbito antes da chegada dos bombeiros. Os suspeitos fugiram do local, sendo acionadas as autoridades policiais para investigação do caso.

A Polícia Militar manteve a segurança do local até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Científica de Nova Andradina. Segundo relatos de populares, um dos agressores poderia estar envolvido em uma disputa anterior, na qual foi ferido com um golpe de facão, alimentando suspeitas de um possível ato de vingança.

Com informações do site Nova News.