Após perder controle, motorista atinge poste na Vila Margarida, na Capital

Na manhã desta quarta-feira (14), um motorista de um veículo Peugeot, perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de energia na Vila Margarida, em Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento das Ruas Carneiros de Campos e Venceslau Braz, deixando a frente do veículo destruída.

O condutor, que relatou estar retornando do trabalho, apresentava sinais de desconforto e dores, mas recusou socorro no local do acidente. O carro, com a parte da frente completamente destruída, testemunha a intensidade do impacto contra o poste de energia. Ainda não há informações precisas sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.

A Polícia Militar esteve presente no local e afirmou que o condutor não apresentava sinais de embriaguez. O guincho foi acionado para a remoção do veículo, e a área foi isolada para garantir a segurança dos transeuntes. O condutor, mesmo reclamando de dores no tórax, optou por não receber atendimento médico.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: