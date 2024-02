Igreja católica dá início a Quaresma e Campanha da Fraternidade de 2024

A celebração do tempo da Quaresma começam nesta Quarta-feira de Cinzas (14), nas mais de 50 paróquias de Campo Grande. A data é um dos períodos mais importantes da Igreja Católica e dura pelo período de 40 dias, até a Páscoa, onde os cristãos acreditam ser um momento de preparação espiritual, reflexão e serviços religiosos, até o momento de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, a Arquidiocese também lança a Campanha da Fraternidade de 2024, realizada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

No Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Avenida Afonso Pena e uma das mais antigas da Capital, haverá novenas de hora em hora, com benção e imposição das cinzas. A primeira foi realizada às 6h e última começa às 23h. A distribuição das cinzas é feita após a benção com o ícone, realizada em todas as novenas. Conforme o Santuário, as cinzas representam a penitência “e demonstram nossa condição de mortais a qual retornaremos ao pó”.

Campanha da Fraternidade

A CNBB comemora 60 anos este ano e escolheu como tema da Campanha da Fraternidade a ‘Amizade Social, com o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”. O tema surge para que a população reflita sobre as diferenças, além da realização de campanhas de caridade e doação. Segundo a CNBB, serão cinco semanas de mobilização, até a Coleta Nacional da Solidariedade, no dia 24 de março, em todas as celebrações de fim de semana do Domingo de Ramos.

Em 2023, a Campanha da Fraternidade foi refletida e vivenciada sob o tema “Fraternidade e fome”, diante da situação de retorno do país ao Mapa da Fome.

Quaresma

A Quaresma é o período no qual é realizada a preparação para a Páscoa, uma das mais importantes celebrações do calendário litúrgico da Igreja. Os devotos acreditam que é momento para realização de jejuns, caridade e orações. Hoje e na Sexta-feira da Paixão, conforme a igreja, o jejum deve ser o da carne vermelha, onde muitas famílias abdicam da carne e a substituem por outros itens como frango, ovos ou peixe. Já nos outros dias da quaresma o jejum é individual de cada fiel, onde alguns ‘prometem’ não comer doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo.

Não se sabe precisamente o motivo que se estabeleceu a Quaresma com 40 dias de duração, mas de acordo com a tradição bíblica, diversos acontecimentos importantes se estenderam por um período que leva o número 40. Além dos fiéis da Igreja Católica, devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos também praticam a Quaresma.