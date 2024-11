Divulgado horários das missas nos cemitérios de Campo Grande no Dia de Finados

A Arquidiocese de Campo Grande divulgou, nesta quinta-feira (31), a tabela de horários das missas realizadas em todos os cemitérios da Capital no Dia de Finados, celebrados neste sábado (2).

Em todos os locais haverá celebrações no período da manhã e da tarde, sendo duas missas em cada cemitério, que devem acontecer entre as 8 e 17h. Confira abaixo a lista completa das missas em cada local.

Cemitério Jardim das Palmeiras – 9h30 e 17h – Celebrantes: Dom Dimas Lara Barbosa e Padre Paulo Roberto de Oliveira;

Cemitério Nacional Parque – 10h e 17h – Celebrantes: Padre Solimário Lacerda e Padre Miguel Alberto de Souza Porto;

Cemitério Memorial Park – 9h – Celebrantes: Dom Vitório Pavanello e Padre Laercio Rodrigues dos Santos;

Cemitério Santo Amaro – 8h30 e 16h – Celebrantes: Padre Salesiano e Padre Wellington José de Castro;

Cemitério Santo Amaro/Comunidade Bom Pastor das Almas – 8h, 10h e 16h – Celebrantes: Padre Pedro Pereira e Padre Augusto Issao;

Cemitério Santo Antônio – 8h30 e 15h – Celebrantes: Padre Gabriel da Silva e Padre Alex da Silva;

Cemitério São Sebastião (Cruzeiro) – 8h30 e 15h – Celebrantes: Padre Neif Damião;

Cemitério Jardim da Paz – 9h – Celebrantes: Padre Amal Raj e Padre Bala Suresh;

Cemitério Parque Campo Grande – 9h30 – Celebrante: Padre Rodrigo Menegatti;

Cemitério Parque Monte das Oliveiras – 9h – Celebrante: Padre Joanderson Souza;

Cemitério Parque das Primaveras – 17h – Celebrante: Padres Capuchinos;

