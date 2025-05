Homem é investigado por aplicar golpe do “falso aluguel’’ na internet em Dourados

Homem publicava anúncio falso nas redes sociais e solcitava um valor antecipado para as vítimas com a promessa de garantir o negócio

Na última terça-feira (28), um homem de 23 anos está investigado por aplicar uma série de golpes conhecido como “falso aluguel” na cidade de Dourados. Várias vítimas caíram no golpe aplicado pelo homem na cidade.

O golpe

O indivíduo realizava por meio de um perfil falso em uma rede social realizava um anúncio para aluguel de um imóvel, normalmente na cidade de Dourados. No anúncio tinha fotos, detalhes do local e um telefone para contato. Assim que algum interessado iniciava uma negociação, o criminoso solicitava um valor de “sinal’’, a fim de garantir o negócio.

Logo que o valor era transferido, tanto o perfil, quanto o anúncio eram apagados e a vítima ficava lesada financeiramente. As vítimas reralizaram boletins de ocorrência devido ao prejuízo financeiro que passaram. O homem foi identificado e capturado pela polícia após as ocorrências.

Ele era morador do Jardim Canaã I e tinha com amplo histórico criminoso. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em sua também na última terça-feira (27). O investigado não foi localizado em sua casa pois tinha fugido para o Paraguai.

A investigação é confuzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados. A polícia local também alerta a alerta a população para a prática de golpes virtuais e pede que haja atenção na compra/venda/aluguel de bens e objetos pela internet.

