Audiência discutirá os corredores exclusivos para ônibus na Capital

Os corredores exclusivos para o transporte de ônibus em Campo Grande são temas de constantes debates entre os que apoiam a iniciativa e os que acreditam que as unidades instaladas no meio das avenidas estão causando problemas e ampliando a insegurança. Diante das reclamações, especialmente sobre os pontos implantados do lado esquerdo das vias, o vereador André Salineiro (PL) promoverá uma audiência pública na sexta-feira (30), às 9h, na Câmara Municipal de Campo Grande.

A proposta é reunir representantes da prefeitura, do consórcio Guaicurus, comerciantes, moradores, motoristas, técnicos de mobilidade urbana e demais interessados para debater os impactos do sistema atual, que tem gerado prejuízos ao comércio, dificultado o trânsito e levantado questionamentos sobre sua real efetividade.

“O objetivo é discutir de forma aberta e transparente o que precisa ser corrigido. Se houve erro, tem que ser revisto. O trânsito piorou, o comércio está sendo prejudicado e a população quer respostas. A audiência pública é um passo importante para que todos sejam ouvidos e para que possamos buscar soluções viáveis juntos”, afirma Salineiro.

Comerciantes reclamam da perda de vagas de estacionamento e motoristas relatam congestionamento e dificuldade de conversão nas vias, o que já gerou até mortes.

Assim como os demais, o corredor de ônibus na Rua Brilhante foi rechaçado por moradores e comerciantes. Dois acidentes aconteceram na via logo no primeiro mês após a instalação. Um ciclista e um motociclista morreram em julho de 2022. Ocorreram vários outros acidentes graves de lá para cá.

A audiência será aberta ao público e transmitida ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Salineiro destaca que “a participação popular é essencial para que as decisões sobre mobilidade urbana considerem a realidade de quem vive e circula pela cidade diariamente”.

Michelly Perez

