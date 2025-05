Com cenário preocupante, Maio Amarelo encerra com média de 45 sinistros registrados por dia

Apesar do fim da campanha, dados reforçam a importância da conscientização durante todo o ano

Com o tema “Desacelera, seu bem maior é a vida”, a campanha Maio Amarelo de 2025, encerrou ontem (27), com uma palestra no auditório do Bioparque Pantanal. Diante de um cenário preocupante no trânsito de Campo Grande, a ação se despediu com um alerta de cuidado e prevenção durante o ano todo.

“O Maio Amarelo é só um marco, mas essa campanha precisa acontecer durante todos os meses do ano. Não são números. São vidas”, alertou o diretor-executivo do Detran-MS, João Cesár Mattogrosso.

O evento reuniu autoridades e representantes de trânsito de todo o Brasil, como a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), o ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária), Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Ministério dos Transportes.

Entre os destaques de 2025, estiveram as campanhas em escolas e universidades, além da Corrida do Maio Amarelo, organizada em parceria com os Correios no Parque dos Poderes. As ações deste ano surpreenderam em relação às do ano passado, tanto pelo alcance quanto pelo engajamento da população.

“Mais do que um mês de ações, é um momento de reflexão. Conseguimos movimentar o Estado com mensagens de prevenção, com cerca de 150 ações realizadas no mês. Mas ainda enfrentamos um cenário preocupante, com uma média de 45 ocorrências por dia”, destacou João Cesár.

A diretora de segurança no trânsito da Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, reforçou a importância da integração entre os órgãos envolvidos na causa. “O desafio de reduzir sinistros e mortes é enorme. Ainda temos dados nacionais preocupantes, mas a união entre as instituições e a comunicação com a sociedade são fundamentais para uma mudança de cultura”.

Maria Alice ressaltou que a responsabilidade é compartilhada e deve começar dentro de casa: “A frase da campanha diz tudo ‘Desacelera, seu bem maior é a vida’, isso é um chamado à consciência de todos.”

O recado final da campanha é claro. “Um segundo de atenção no trânsito pode custar uma vida inteira. E, como reforça o tema, desacelerar é um ato de amor à própria vida e à do próximo”, concluiu o diretor João.

Taynara Menezes

