Homem é internado em estado grave após ser encontrado com tiro na cabeça

Um homem ainda não identificado foi socorrido em estado grave e internado na Santa Casa após ser encontrado ferido com um tiro na cabeça, na manhã desta quarta-feira (8). Segundo informações, a vítima estava caída ao lado de uma árvore, às margens do Rio Anhanduí, no cruzamento das avenidas Vereador Thyrson de Almeida e Campestre, do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ao lado do corpo da vítima foi encontrado um revólver calibre 38, que estava com uma munição deflagrada. A Polícia Civil esteve no local e apreendeu a arma que será periciada. Conforme os moradores da região, um motociclista passou e viu o homem já caído, ao se aproximarem para ver o que havia acontecido, os populares perceberam que a vítima estava com um ferimento na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada ainda com vida para a Santa Casa de Campo Grande. Conforme apurado pela reportagem, o homem segue com identidade desconhecida e está sedado e internada em estado grave.

