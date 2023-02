Deputados formalizam Blocos e agora definirão Comissões

MDB, PP, PL, PSD e Podemos devem compor bloco com 10 parlamentares que vai atuar na Assembleia Legislativa. Já o PSDB, União Brasil, Republicanos, PDT e Patriota outro grupo de parlamentares. Oficialmente o deputado Rafael Tavares do PRTB deve permanecer independente e a bancada do PT não vai compor nenhum dos blocos. Essa configuração, no entanto, valerá apenas para distribuição dos parlamentares nas comissões permanentes pois em relação ao Governo do Estado há pelo menos três deputado s que já anunciaram posição de independência.

A Assembleia Legislativa está composta por 24 parlamentares e distribuídos em 12 partidos sendo apenas o PSDB que tem a maior bancada de seis pode indicar membros para as comissões pois uma regimento interno estipula que somente bancadas com com pelo menos quatro deputados têm essa possibilidade. Para viabilizar a atuação , os partidos podem compor blocos de no mínimo 8 e no máximo 10 deputados.

Comissões

Uma vez definidos os blocos começam a ser discutidas as indicações dos membros para as comissões sendo que o que tiver o maior número de membros ficam com maioria das vagas ou seja três titulares e dois suplentes e o segundo bloco poderá indicar dois titulares e três suplentes. Por acordo os blocos majoritários podem ainda destinas vagas para partidos que não têm quantidades suficientes para a segurar vagas nas comissões.

Os blocos agora devem definir entre os partidos as indicações de deputados para as 16 comissões permanentes sendo que cada parlamentar se manifesta sobre qual sua área de interesse. Os indicados como titulares para as comissões se reúnem e definem que vai presidir e qual será o relator, que são os dois principais cargos. A expectativa é de que já na próxima semana acontecerá a composição das Comissões.

Favoritos

Já existem alguns nomes que surgem como favoritos para importantes comissões e o principal deles é o do deputado Junior Mochi (MD) que pode assumir a C9mnissão de Constituição , Justiça e Redação posição que é cobiçada por Antonio Vaz. Pedro Pedrossian Neto é cotado para a Comissão de Finanças e Orçamento; Zé Teixeira para Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira; Coronel David Comissão de Segurança Pública e Defesa Social; Márcio Fernandes Comissão de Turismo, Indústria e Comércio; Mara Caseiro , Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar.

