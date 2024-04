Aberta inscrições para curso de fotografia como fonte de renda e mais cinco cursos

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos, que iniciarão na próxima semana, 15 a 19 de abril, na Secretaria Municipal da Juventude. Serão seis cursos em diferentes áreas: Auxiliar Administrativo, Fotografia Como Fonte de Renda, Automaquiagem, Higiene e Manipulação de Alimentos, Branding e Marketinfg Pessoal e Marketing Digital – Vendas. As inscrições pode sem ser feitas pelo link https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/.

No curso de Fotografia Como Fonte de Renda, os tópicos abordados serão: Quais os nichos da fotografia semiprofissional e profissional, quais os produtos e serviços mais comuns a se oferecer no mercado, e ainda vão ter a oportunidade de aprender obre o uso da câmera DSLR. Jovens a partir de 15 anos podem se inscrever e todos os cursos fornecem certificados. A Secretaria da Juventude está localizada na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech.

Cursos e Horários

Auxiliar Administrativo

15 abril a 19 de abril

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Fotografia como Fonte de Renda

15 abril a 17 de abril

Horário: 8h às 11h30

Local: Sejuv

Automaquiagem

17 abril a 19 de abril

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Sejuv

Higiene e Manipulação de Alimentos

15 abril a 17 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Branding e Marketing Pessoal

15 abril a 19 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Sejuv

Marketing Digital – Vendas

15 abril a 19 de abril

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Parktec

Endereço: Av. Rachid Neder, 760. Monte Castelo

