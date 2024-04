Programa “Vencendo o Medo de Dirigir” abre inscrições em Campo Grande

Para muitas pessoas, enfrentar o trânsito diário pode ser uma tarefa desafiadora e até mesmo assustadora. O medo de dirigir, conhecido como amaxofobia, pode ser um obstáculo significativo para quem deseja conduzir um veículo com segurança e confiança. Com o objetivo de auxiliar aqueles que enfrentam essa dificuldade, o programa “Vencendo o Medo de Dirigir” estará com inscrições abertas a partir de terça-feira (9) até o dia 14 de abril, em Campo Grande.

O programa disponibiliza 100 vagas, além de cadastro reserva para casos de desistência. As inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário disponível na internet, no site www.meudetran.ms.gov.br. O edital busca proporcionar um ambiente acolhedor para que os participantes possam desenvolver a habilidade de dirigir, diminuindo a insegurança e o medo.

As atividades do programa incluem encontros semanais em Campo Grande, onde os participantes terão a oportunidade de interagir com alunos do Estágio de Saúde do Curso de Psicologia. O atendimento terá início em data e horário a ser informado via e-mail, com o primeiro encontro ocorrendo na Sede do Detran–MS (Departamento Estadual de Trânsito). Posteriormente, os participantes serão encaminhados para a Clínica Escola, onde participarão de sessões de psicoterapia em grupo.

Durante as sessões, serão conhecidas, avaliadas e acompanhadas as necessidades de cada participante, visando detectar os tipos de fobias e dificuldades para conduzir um veículo automotor, além de proporcionar terapias de enfrentamento do medo. Ao final do programa, os candidatos terão a oportunidade de participar de um momento de vivência no trânsito, visando colocar em prática os conhecimentos adquiridos e superar seus medos.

O programa “Vencendo o Medo de Dirigir” representa um importante apoio para aqueles que enfrentam o desafio de superar o medo de dirigir, oferecendo suporte psicológico e prático para que possam conquistar sua independência nas ruas e estradas com segurança e confiança.

