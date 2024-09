Morre onça-pintada resgatada com as quatro patas queimadas em incêndios no Pantanal

Morreu na manhã desta quinta-feira (12), no CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, a onça-pintada batizada de Antã, após ser resgatada no dia 17 de agosto com as quatro queimadas causadas por incêndios que atingiam a região do Passo do Lontra, em Miranda, distante 194 quilômetros da Capital.

Antã chegou em Campo Grande pesando apenas 72 quilos, abaixo do ideal, que seria 100 quilos. Além disso, apresentou complicações internas devido à idade avançada, estimada pelos médicos veterinários em oitos anos.

Quando capturada, o animal apresentava desidratação moderada, estertor pulmonar, queimaduras de terceiro grau nas quatro patas e duas lesões na região dos ombros. O felino recebeu tratamento adequado no centro de reabilitação, mas teve uma parada cardíaca quando se preparava para continuar o tratamento de ozonioterapia e laser terapia.

Em nota, o Governo do Estado lamentou a morte do animal causada principalmente pelos incêndios que atingem o Pantanal há meses.

“O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o Imasul lamentam profundamente a perda de Antã e reafirmam seu compromisso com a proteção e reabilitação da fauna silvestre, destacando a necessidade urgente de preservação ambiental e cuidado com a vida selvagem”, finalizou em nota.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram