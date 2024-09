Homem é flagrado transportando mais de 100 papagaios, alguns com 5 dias de vida

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi detido em flagrante transportando 112 aves entre papagaios e maritacas, em Naviraí, a 359 km de Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (23). Vale ressaltar que o papagaio é um dos animais mais traficados.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o veículo, um Volkswagen Gol, foi abordado no posto fiscal de Foz do Amambai. Durante fiscalização, os filhotes foram localizados em caixas.

À polícia, o condutor alegou ter comprado as aves na cidade de Ivinhema, e que as levaria para Ponta Grossa, no Paraná, onde venderia. A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Naviraí foi acionada.

Conforme divulgado pela polícia, por cada ave, o condutor será multado em R$ 5 mil, totalizando cerca de R$ 560 mil. O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será autuado por crime ambiental. Entre papagaios e maritacas, havia aves com 5 dias de vida.

O comércio ilegal de aves aumenta no período de reprodução, entre os meses de setembro a dezembro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram