Em Três Lagoas homem se finge de morto para escapar de assalto

Na madrugada de ontem (23), um homem, de 49 anos, se fingiu de morto para tentar escapar de assalto após sair de uma balada, em Três Lagoas.

De acordo com informações, ele estava em uma boate localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, no Bairro Parque São Carlos. Ao sair do local encontrou uma amiga na esquina e ambos foram embora conversando, quando no caminho foram abordados por um homem que disse ser irmão da mulher.

Sem desconfiar, ambos seguiram juntos sentido ao Bairro Flamboyant, e ao passarem por um local escuro, o suposto irmão sacou uma arma e exigiu que ele lhe entregasse dinheiro.

A vítima disse que não tinha o valor pedido, e então o assaltante disparou. Neste momento, o homem caiu no chão se fingindo de morto, e o ladrão pegou R$ 100 que estava no bolso da roupa dele, em seguida fugiu com a mulher.

Ao perceber que os dois teriam ido embora, a vítima se levantou rapidamente e foi até o Batalhão de Polícia Militar. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado para examinar o homem, mas ele não teve ferimentos de bala, apenas cortes no couro cabeludo aparentemente provocado por faca. Porém, ele afirmou que o ladrão estava com uma pistola.

O homem foi encaminhado até o Hospital Auxiliadora. A Força Tática da Polícia Militar fez rondas na região, mas não encontrou os suspeitos.

