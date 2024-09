Empresárias da Capital promovem palestra gratuita que debate a liderança feminina

“Mulheres que Transformam” destaca o papel feminino no desempenho da economia circular

Para incentivar e inspirar mulheres a criarem oportunidades de negócios e fomentar o empreendedorismo feminino, o CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura) e a Faculdade Insted realizam no dia 30 de setembro, a partir das 19h, o encontro “Mulheres que Transformam: A Liderança Feminina e sua Importância na Economia Circular”. O evento, que promete ser um marco no debate sobre o papel das mulheres na economia sustentável, reunirá empresárias de sucesso para compartilhar suas experiências, discutir desafios, oportunidades e caminhos da jornada feminina no mundo corporativo. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Sympla.

Em um primeiro momento, o encontro contará com a mesa redonda composta pela diretora Técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha; a empresária, diretora do Conselho da Mulher na ACICG e Coordenadora do CMEC Campo Grande, Juliana Aranda; e também da diretora geral da Faculdade Insted e Conselheira Estadual do CMEC MS, Neca Chaves Bumlai. O debate será mediado pela empresária e professora Paula Flud.

Já para a palestra principal, a Business Developer Érika Jacob traz o tema “O posicionamento feminino ao novo mercado de trabalho” para criar discussões sobre a nova construção de modelos de negócios circulares. Érika atualmente é Presidente da INOVICITEC – Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, focada em fomento e captação de recursos para pesquisa e desenvolvimento; dirigente da Aceleradora ELAS PROJETAM, no Distrito Federal, com mais de 2 mil negócios impactados. Possui mais de mil horas como mentora em programas como Inovativa, IdeiaGOV, Acelera SP, Empreendedoras Tech da ENAP e Sinergia Amazônia. É embaixadora do Startup 20. Atualmente está focada na captação de recursos junto à startups para a escrita de projetos voltados a editais de fomento.

Os interessados em participar do encontro “Mulheres que Transformam: A Liderança Feminina e sua Importância na Economia Circular” deverão inscrever-se previamente através do site, clicando aqui. A entrada é gratuita e as vagas são limitadas.

Serviço

Evento: Mulheres que Transformam: A Liderança Feminina e sua Importância na Economia Circular;

Data: 30 de setembro;

Horário: 19 horas;

Local: Teatro da Faculdade Insted – Rua 26 de Agosto, 63 – Centro;

Inscrições pelo site;

Entrada gratuita e vagas limitadas.